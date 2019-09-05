Singapur'da kaydedildiği düşünülen bir videoda, gözü dönmüş bir kadının, yavru bir köpeğe yaptığı işkence izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Vahşet görüntülerinde, bir kadının, elindeki sigarayı ağzı koli bandı ile bağlanmış olan yavru bir köpeğin gözünde defalarca söndürdüğü görülüyor. Ses çıkarmaması için ağzı koli bandı ile kapatılan yavru köpeğin, işkence sırasında çıkardığı sesler ise yürek parçalıyor.
Vahşet kamerada: Yavru köpeğin gözünde sigara söndürdüler05.09.2019 20:32
- Vahşet kamerada: Yavru köpeğin gözünde sigara söndürdüler
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