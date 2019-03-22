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Uyuşturucudan aranan 26 hükümlü yakalandı

22.03.2019 11:00

Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında 2 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan ikisi kadın 26 kişi cezaevine gönderildi.


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