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Üniversiteliye sigorta ve emeklilik | Öğrenciler sigortalı olabilir mi?

28.02.2019 12:39

18 yaşını dolduran öğrenciler isterlerse sigortalı olup prim ödeyebilecek. Bu primler ileride onlar için erken emeklilik imkânı da sağlayacak. Peki, üniversite öğrencileri bu imkandan nasıl yararlanacak? Başvuru şartı var mı? İşte yararlanma formülü...


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