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Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

27 Ocak 2019, Pazar

Antalya'da hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor.


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