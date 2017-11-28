Yol Durumu

Umreden dönen Roman vatandaşları dualarla karşılandı

27 Kasım 2017, Pazartesi
AK Parti'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale'den umreye giden 25 Roman vatandaş, dönüşte Lapseki İskelesi'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından karşılandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları