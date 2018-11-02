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Ümraniye'de bir caddede göçük meydana geldi

02 Kasım 2018, Cuma

Metro inşaat sahasının da bulunduğu bir caddede göçük meydana geldi. Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Göçük altında bir ya da iki güvenlik görevlisi olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışması yürütülüyor


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