Metro inşaat sahasının da bulunduğu bir caddede göçük meydana geldi. Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Göçük altında bir ya da iki güvenlik görevlisi olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışması yürütülüyor
Ümraniye'de bir caddede göçük meydana geldi02 Kasım 2018, Cuma
- Ümraniye'de bir caddede göçük meydana geldi
- Ahmet Kural, Sıla'yı darp ettiği iddialarına yanıt verdi!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret
- Yine FOX yine algı operasyonu! Yalanlarını vatandaşlar ortaya çıkardı
- Eski Şemdinli Savcısı Ferhat Sarıkaya meslekten ihraç edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
- Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a ağır sözler: hazımsızlığını kustu
- 1 Kasım Müge Anlı canlı yayında aile fertleri neden birbirini suçluyor?
- Müge Anlı canlı yayında sürpriz tanıklar! Gürsel Selam'ın kaçırıldığı günün en yakın tanığı!
- Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası
- İstanbul'da markette kâbus dakikaları
- Sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde bıçakladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.