Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü sporcu Stafford Slick o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti (Video) 10.09.2019 16:12

ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta seyahat ederken yaşadığı ilginç olayı, sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi.

34 yaşındaki ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, geçtiğimiz günlerde uçakta yaşadığı ilginç anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.

Meraklı bakışlara aldırmadan koltuklarına doğru yürüyen çift, uçakta buz gibi bir hava yarattı.

İlk kez bir uçak seyahatinde böyle bir şey yaşadığını söyleyen ünlü sporcunun, o sırada hangi hava yolu firmasıyla seyahat ettiği bilinmiyor.