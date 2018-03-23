Uber yayaya böyle çarptı

ABD'de hizmet veren sürücüsüz Uber'in yayaya çarpma anının görüntüleri yayınlandı.
Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in sürücüsüz araçlarından biri, 18 Mart tarihinde ABD'de bir yayanın ölümüne neden olmuştu. Tempe Polis Departmanı, olay anına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
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