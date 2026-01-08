Fuhuş operasyonunda tutuklanan kadından şaşırtan rahatlık: ''En güzel halimle paylaşın''
Tekirdağ Kapaklı’da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve adliye girişinde gazetecilere 'Lütfen en güzel halimle paylaşın' diyerek seslenen işletmeci N.D.'nin akıbeti belli oldu. Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen N.D., çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
