Fuhuş operasyonunda tutuklanan kadından şaşırtan rahatlık: ''En güzel halimle paylaşın''

Tekirdağ Kapaklı’da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve adliye girişinde gazetecilere 'Lütfen en güzel halimle paylaşın' diyerek seslenen işletmeci N.D.'nin akıbeti belli oldu. Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen N.D., çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren masaj salonu sahibi N.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan N.D. basın mensuplarına, "Lütfen en güzel halimle paylaşın" dedi.

N.D. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

