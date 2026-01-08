Fırtına TIR devirdi - Video
Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda doğanın gücü kameraya yansıdı. Bölgede etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle seyir halindeki 2 TIR ve 1 kamyonet kontrolünü kaybederek devrildi. Özellikle bir TIR'ın rüzgarın şiddetiyle ağır ağır yana yatarak devrildiği o dehşet dolu saniyeler, arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda etkili olan fırtına nedeniyle 2 tır ile kamyonet devrildi.
TIRIN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Öte yandan, tırlardan birinin devrildiği anın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntüde, rüzgarın etkisiyle dorsenin yalpaladığı ve ardından TIR'ın devrildiği anlar yer aldı.