Fırtına TIR devirdi - Video

Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda doğanın gücü kameraya yansıdı. Bölgede etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle seyir halindeki 2 TIR ve 1 kamyonet kontrolünü kaybederek devrildi. Özellikle bir TIR'ın rüzgarın şiddetiyle ağır ağır yana yatarak devrildiği o dehşet dolu saniyeler, arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

TIRIN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Öte yandan, tırlardan birinin devrildiği anın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, rüzgarın etkisiyle dorsenin yalpaladığı ve ardından TIR'ın devrildiği anlar yer aldı.

Tırlardan birinin sürücüsü devrilen aracın kabininden böyle çıktı (İHA)

