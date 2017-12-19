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Türkiye’nin robot ordusu kuruluyor

18 Aralık 2017, Pazartesi
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından özellikle silahlı kuvvetlerin arazi şartlarında düzenlediği operasyonlarda kullanılmak üzere insansız kara araç yapımı için çalışma başlatıldı. SSM tarafından ilk kez geçtiğimiz haziran ayında İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması düzenlendi.
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