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Türk hacı adaylarının otobüsü kaza yaptı!

26 Temmuz 2018, Perşembe

Diyanet İşleri Başkanlığı, Medine’de Türk hacılarını taşıyan otobüsün yaptığı kazaya ilişkin açıklamasında, hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığını bildirdi.

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