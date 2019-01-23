Türk donanmasının gururu böyle görüntülendi 23 Ocak 2019, Çarşamba

Yunus balıklarının da eşlik ettiği denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişi görsel bir şölen oluşturdu. Dış dünya ile iletişimin neredeyse kesildiği, karanlık sularda günlerce limana uğramaksızın görev yapabilen denizaltıda gece mi gündüz mü olduğunu ışıklar gösteriyor.