TÜGVA’dan İBB açıklaması: Ucuz siyasetlerine alet olmayacağız 28.08.2019 23:42

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı vakıflar arasındaki protokolleri iptal etmesine ilişkin açıklamada bulundu. Eminoğlu, twitter üzerinden paylaştığı video ile yaptığı açıklamada, tek elden yönetilen troller üzerinden yalan yanlış rakamlar ve haberlerle İstanbul gençliğine büyük bir kötülük edildiğini belirterek, “TÜGVA üzerinden kimsenin algı oyunu yapmasına ve ucuz siyasetlerine alet etmelerine asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, aralarında TÜGVA, Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı gibi kurumlarla yapılan protokolleri feshetti.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptaline ilişkin açıklamada bulundu.

Eminoğlu, twitter üzerinden "Biz bu vatanın gençlerinin Vakfıyız! Dil, ırk ve fikir ayrımı gözetmeksizin kendisini ülkemizin bir ferdi olarak gören herkese kapılarımız açıktır. Vakfımız ve İBB'nin yapmış olduğu iş birliği protokolünün iptaline dair kamuoyu açıklamamdır!" sözleriyle paylaştığı videolu açıklamada TÜGVA'nın İBB'den 1 kuruş dahi nakti yardım almadığını belirtti.

"UCUZ SİYASETLERİNE ALET ETMELERİNE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Eminoğlu, yapılan tüm çalışmaların gençliğe yansıyan hizmetler olduğunu ifade ederek, "Kimsenin algı oyunu yapmasına ve ucuz siyasetlerine alet etmelerine asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLİĞİN YARARINA ÇALIŞMAMIZA ENGEL OLAMAYACAKLAR"

TÜGVA olarak bugüne kadar sadece İstanbul'da 1000 üniversiteli gence yurt imkanı 100.000 ortaokullu ve liseli gence de doğa kampları ve yaz okulları imkanları sağladıklarını belirten Eminoğlu, "TÜGVA'nın gençliğin yararına çalışmasına engel olamayacaklar" şeklinde konuştu.