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  • 28.08.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 17:11

"Halkın parasını harcıyorlar" diyen , 'ye yakın derneklere Beylikdüzü'nde yerleşke inşa etmiş

'li Büyükşehir Belediye Başkanı , aralarında , TÜRGEV, , TÜGVA, Daru'l , gibi kurumlarla yapılan protokolleri feshetti. Yerli ve milli vakıflara karşı amansız bir mücadele başlatan Ekrem İmamoğlu'nun ÇYDD, ADD gibi CHP'ye yakın derneklere Beylikdüzü'nde yerleşke inşa ettiği ortaya çıktı. "Halkın parasını harcıyorlar" yalanına yatarak vakıflarla imzalanan 'nü fesheden İmamoğlu'nun CHP'ye yakın vakıf ve dernekler için bina yapması, aslında kendisinin halkın parasını nasıl harcadığını ortaya koydu. Ensar Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Tarafımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır." denilmişti.

Halkın parasını böyle harcamış!

"Halkın parasını halk için harcayacağız" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun ÇYDD, ADD gibi 'ye yakın derneklere Beylikdüzü'nde yerleşke inşa ettiği ortaya çıktı.

HALKIN PARASINI HARCAMIŞ SAYILMIYOR MU?
"Halkın parasını harcıyorlar" diyerek yerli ve milli vakıflarla olan anlaşmaları iptal eden Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'ye yakın dernekler için Beylikdüzü'nde yerleşke inşa etmesi tepki çekti. İmamoğlu'na "Halkın parasını harcamış sayılmıyor mu?" diyerek sosyal medyadan tepki gösterdiler.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ DUYURDU
CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin internet sitesinde "Beylikdüzü'ne iki eser daha" başlığıyla yayınlanan haberde, Beylikdüzü'nde yer alan dernek binalarını bir araya getiren "İsmail Hakkı Tonguç Dernekler Yerleşkesi"nin ve "Spor Tesisleri"nin toplu açılış töreninin gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

YALANI ELİNDE PATLADI
CHP'li Ekrem İmamoğlu, "357 milyon liraya mal oldu" yalanıyla aralarında , TÜRGEV, , TÜGVA, Daru'l , gibi kurumlarla yapılan protokolleri feshetmişti.

ENSAR VAKFI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Ensar Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi () ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptaline ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Kanunlar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile tahsis edilen binalardaki yurt işletmelerinin tamamen mevzuata ve kanunlara uygun olarak yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"VAKFIMIZA AKTARILAN HERHANGİ BİR NAKDİ BEDEL BULUNMAMAKTADIR"
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır. Tahsis edilen 4 bina ve 2 gençlik merkezinde, İstanbul'daki yüzlerce üniversite öğrencimize güvenli ve huzurlu barınma hizmeti sağlanarak, eğitim ve öğretim hayatlarına destek verilmektedir. Bu protokol iptali ile yüzlerce gencimiz, bu çalışmalardan mahrum bırakılacaktır.

İBB'nin yapmış olduğu basın açıklamasına göre, ''nün tek taraflı olarak feshedildiği kamuoyuna duyurulmuştur. Bununla ilgili vakfımıza ulaşan bilgi ve belgeler çerçevesinde gerekli olan incelemeler yapılacak olup hukuki süreçler yürütülecektir."

Takvim.com.tr/ÖZEL

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