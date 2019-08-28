"Halkın parasını halk için harcayacağız" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ÇYDD, ADD gibi CHP'ye yakın derneklere Beylikdüzü'nde yerleşke inşa ettiği ortaya çıktı.

HALKIN PARASINI HARCAMIŞ SAYILMIYOR MU?

"Halkın parasını harcıyorlar" diyerek yerli ve milli vakıflarla olan anlaşmaları iptal eden Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'ye yakın dernekler için Beylikdüzü'nde yerleşke inşa etmesi tepki çekti. İmamoğlu'na "Halkın parasını harcamış sayılmıyor mu?" diyerek sosyal medyadan tepki gösterdiler.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ DUYURDU

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin internet sitesinde "Beylikdüzü'ne iki eser daha" başlığıyla yayınlanan haberde, Beylikdüzü'nde yer alan dernek binalarını bir araya getiren "İsmail Hakkı Tonguç Dernekler Yerleşkesi"nin ve "Spor Tesisleri"nin toplu açılış töreninin gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

YALANI ELİNDE PATLADI

CHP'li Ekrem İmamoğlu, "357 milyon liraya mal oldu" yalanıyla aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı gibi kurumlarla yapılan protokolleri feshetmişti.

ENSAR VAKFI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ensar Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptaline ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Kanunlar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile tahsis edilen binalardaki yurt işletmelerinin tamamen mevzuata ve kanunlara uygun olarak yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"VAKFIMIZA AKTARILAN HERHANGİ BİR NAKDİ BEDEL BULUNMAMAKTADIR"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır. Tahsis edilen 4 bina ve 2 gençlik merkezinde, İstanbul'daki yüzlerce üniversite öğrencimize güvenli ve huzurlu barınma hizmeti sağlanarak, eğitim ve öğretim hayatlarına destek verilmektedir. Bu protokol iptali ile yüzlerce gencimiz, bu çalışmalardan mahrum bırakılacaktır.

İBB'nin yapmış olduğu basın açıklamasına göre, 'Ortak Hizmet Protokolü'nün tek taraflı olarak feshedildiği kamuoyuna duyurulmuştur. Bununla ilgili vakfımıza ulaşan bilgi ve belgeler çerçevesinde gerekli olan incelemeler yapılacak olup hukuki süreçler yürütülecektir."

Takvim.com.tr/ÖZEL