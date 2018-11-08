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Trump'tan CNN muhabirine çok sert çıktı

08 Kasım 2018, Perşembe

ABD Başkanı Donald Trump ara seçimler sonrası basın toplantısı düzenleyerek kısa bir seçim değerlendirmesinde bulundu ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, kendisi hakkında sürekli olumsuz ve yalan haberler yaptığını savunduğu CNN muhabirinin göçmenlerle ilgili bir sorusuna sinirlendi. CNN muhabirinin bir başka soru sormak istemesi üzerine kürsüden uzaklaşan Trump gazetecinin mikrofonu bırakması üzerine tekrar kürsüye geri döndü. Trump CNN muhabirine, ''Sen berbat bir insansın CNN için çalışmamalısın'' diyerek çıkıştı.


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