Kepez Belediyesi soruşturmasında rüşvet operasyonu: Aralarında eski başkanın da olduğu 20 gözaltı

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli: Yarın yapılması planlanan 12 sefer iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli: Yarın yapılması planlanan 12 sefer iptal edildi