Trump'ın tweeti olay yaratmıştı! Bağdadi öldürüldü mü? Operasyon anı iddiasıyla o görüntüler paylaşıldı 27.10.2019 10:37

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’daki paylaşımından sonra terör örgütü DEAŞ’ın sözde lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ABD ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği saldırı sırasında öldüğü iddiası ortaya atılmıştı. İddia sonrası bu görüntüler ortaya çıktı.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili Amerikan Kuvvetleri'nin Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak operasyonun yeri ve detaylarını açıklamadı.

Newsweek Dergisi'nin internet sitesine konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Amerikan helikopterlerinin İdlib'in kuzey doğusunda uçtuğunu ve özel bir operasyon yaptığını söyledi. Ancak hedefteki ismin kim olduğuyla ilgili bilgi vermedi. Yine newsweek'e konuşan bir başka Amerikalı askeri yetkili ise operasyonu doğruladı ve Bağdadi'nin operasyon sonucunda öldürüldüğünü ifade etti.

Haberde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un öldürülen kişinin çok yüksek ihtimalle Bağdadi olduğunu ancak bunun henüz doğrulanmadığını Beyaz Saray'a ilettiği kaydedildi.

TRUMP: BÜYÜK BİR ŞEY OLDU

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan "kısa süre önce çok büyük bir şey oldu" mesajını paylaştı. Ancak Trump detay vermedi. Beyaz Saray'dan ise Trump'ın bugün Türkiye saatiyle 16.00'da çok önemli bir açıklama yapacağı bilgisi paylaşıldı.