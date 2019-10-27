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  • 27.10.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 09:49

Trump'ın "Büyük bir şey oldu" açıklaması heyecan yarattı

Attığı tweetler ile tanınan Başkanı ’tan bir paylaşım daha geldi. Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin 'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi.

Trump'ın Büyük bir şey oldu açıklaması heyecan yarattı

Başkanı 'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin 'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.

, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Öte yandan Newsweek dergisi, yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Habere göre Pentagon yetkilileri, 'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.

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