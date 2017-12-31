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Transfer bitti! İş imzaya kaldı

30 Aralık 2017, Cumartesi
Everton, Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Cenk Tosun yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Salı günü transfer resmiyet kazanacak. Beşiktaş Cenk Tosun'a salı günü veda etmeye hazırlanıyor. Everton 5 Ocak'taki Liverpool maçında Cenk'i tanıtacak.
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