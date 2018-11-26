'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu. DHA, Aydın'ın firarından önce lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaştı.
'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı26 Kasım 2018, Pazartesi
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