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TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu (Video)

18.06.2019 17:44

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Riva'da yapıldı. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların temsilcileri katıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi. Sarı-kırmızılı ekip adına Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer yer aldı. Toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.


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