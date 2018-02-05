Teröristler teslim olmayı sürdürüyor

Afrin'e süren operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristler Türk askerine teslim olmayı sürdürüyor. Devam eden operasyonlar kapsamında teslim olan teröristlerin bazılarının sivil giyimli olması ise terör örgütünün bir alçak planını daha deşifre etti. Teröristlerin sivil kıyafetler giyerek; TSK sivilleri katlediyor provokasyonu yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.
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