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Teröristbaşı Salih Müslim Çekya'da yakalandı

25 Şubat 2018, Pazar
Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.
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