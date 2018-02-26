Teröristbaşı Salih Müslim Çekya'da yakalandı

15 / 9 10 / 6 7 / -1 4 / -2 10 / 4 11 / 4 9 / 0 15 / 11 0 / -7 10 / 6 13 / 5 9 / 3 10 / 3 13 / 4 6 / -2 12 / 0 8 / 2 4 / 0 7 / -3 8 / 3 12 / 4 8 / 4 10 / 2 8 / 2 12 / 5 13 / 4 9 / 3 4 / 1 11 / 2 10 / 2 5 / -1 9 / 0 9 / 3 9 / 7 8 / -1 4 / 1 12 / 8 13 / 4 7 / 2 9 / 5 13 / 7 11 / 4 10 / 2 10 / 4 3 / -2 6 / -1 10 / 2 10 / 2 4 / -1 11 / 2 10 / 6 11 / 4 11 / 3 7 / -3 11 / 3 12 / 5 9 / 5 15 / 10 8 / 5 8 / 2 7 / -1 10 / 2 8 / 7 14 / 8 8 / 7 11 / 3 7 / 6 10 / 5 7 / 3 8 / -1 13 / 6 7 / 3 7 / 2 10 / 3 10 / 7 10 / 2 9 / 1 6 / 0 11 / 6 7 / -2 6 / 2 Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.
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