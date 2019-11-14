Terör örgütü PKK/YPG aralarında kadın çocuk ve bebeklerin de olduğu binlerce sivili katletti. Bu bebeklerden biri 31 Temmuz 2018’de Hakkari’de katledilen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya diğeri ise 10 Ekim 2019’da Şanlıurfa’da katledilen 9 aylık Muhammed Omar’dır.
Terör örgütü PKK/YPG bebek katilidir!14.11.2019 05:18
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