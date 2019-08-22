Haberler Web TV Terör örgütü PKK'ya "Kıran" darbesi! İnlerine girildi

Terör örgütü PKK'ya "Kıran" darbesi! İnlerine girildi

22.08.2019 21:37

Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Kıran" operasyonunda PKK terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın inine girdi. PKK cephaneliği ele geçirildi, mühimmat deposu imha edildi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, operasyonları anbean takip etti. İşte güvenlik güçlerinin terör inlerine girdiği o anlara ait A Haber kameralarına özel görüntüler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları