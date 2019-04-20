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TEM'de kilometrelerce kuyruk oluşturan kaza

20.04.2019 09:45

Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nda 3 TIR'ın karıştığı kaza sonrası kilometrelerce kuyruk oluştu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, oluşan kuyruk havadan görüntülendi.


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