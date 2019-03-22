Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den büyük müjde! Ödemeler bugün başlıyor 22.03.2019 10:04

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, hayvancılık sektörü için verilecek destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini duyurdu. Pakdemirli, 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağı için 8 milyon lira destek ödeneceğini dile getirdi.