Tarafsızlık numarası yapan CHP medyası 17.06.2019 13:32

Tarafsızlık maskesi takarak her fırsatta yanlı ve yanlış haberlerle CHP propagandası yapan bazı medya kuruluşları İstanbul seçimleri öncesi yaptıkları algı operasyonlarını dozajını arttırdı.

Tarafsızlık numarası ile CHP yandaşlığı yapan bazı medya kuruluşları 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri öncesi yaptıkları yalan haberlerin ve algı operasyonlarının dozunu artırdı. Her fırsatta CHP'liler tarafından yapılan skandal olaylara göz yuman CHP yandaşı medya kuruluşları yaşananları görmezden geliyor. CHP'li belediyelerde yapılan işçi kıyımlarına, seçimlerde yaşanan usulsüzlüklere ses çıkarmayarak kafasını devekuşu misali kuma gömen kuruluşlar İmamoğlu'nu ise sabah akşam parlatmaya çalışıyor. Detaylar analizimizde...