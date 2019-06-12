Sozcu.com.tr'den manipülatif verilerle birincilik yalanı

Yalan haberlerin değişmez adresi Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sözcü.com.tr, tıpkı siyasal ve ekonomik haberlerinde olduğu gibi dijital okunma verilerinde de yalana sarıldı.
SAHTE VERİLERLE KENDİLERİNİ 1. İLAN ETTİLER
Uluslararası alanda herkes tarafından kabul görülen ve otorite sayılan Gemius'un verilerini görmezden gelen Sözcü.com.tr, hiçbir ciddi ve resmi kurum tarafından baz alınmayan dijital ölçüm şirketi SimilarWeb'in manipülatif ve dayanaksız verilerine dayanarak kendisini "Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerli ve milli markası" ilan etti.
GEMIUS'IN RAKAMLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ
Sahte verilerle kendini 1. ilan eden sözcü.com.tr, dünya çapında kabul gören dijital ölçüm şirketi olan Gemius rakamlarını görmezden geldi. Sözcü'nün haberine dayanak olarak gösterdiği SimilarWeb, Sözcü dışında hiçbir kurum ve kuruluş tarafından dikkate alınmamakta. Öte yandan dijital ölçüm şirketi Gemius, dijital trafik verilerinin ölçümü konusunda tüm dünyada gerçek ve sağlıklı veri akışını sağlayan tek otorite.
İŞTE SÖZCÜ'NÜN YALANLARINA KARŞI GERÇEK RAKAMLAR!
Sözcü'nün manipülatif ve sahte verilerle "birincilik ilanı" yalanı, gerçek verilerle gün yüzüne çıkıyor. Sözcü'nün dikkate almadığı Gemius verilerine göre sözcü.com.tr, iddia ettiği gibi 1. olmamakla birlikte, 2. sıraya bile yükselebilmiş değil.
İşte tüm dünyada otorite olarak kabul edilen Gemius verilerine göre Mayıs ayının 4 haftasının trafik verileri:
MAYIS AYI 1. HAFTASI:
Sözcü.com.tr'nin kendini 1. ilan ettiği Mayıs ayının 1. haftasında Gemius verilerine göre sabah.com.tr 14.073.890 gerçek kullanıcı ile 1. sırada.
MAYIS AYI 2. HAFTASI:
Sözcü.com.tr'nin kendini 1. ilan ettiği Mayıs ayının 2. haftasında Gemius verilerine göre sabah.com.tr 15.504.431 gerçek kullanıcı ile 1. sırada.
MAYIS AYI 3. HAFTASI:
Sözcü.com.tr'nin kendini 1. ilan ettiği Mayıs ayının 3. haftasında Gemius verilerine göre sabah.com.tr 14.009.991 gerçek kullanıcı ile 1. sırada.
MAYIS AYI 3. HAFTASI:
Sözcü.com.tr'nin kendini 1. ilan ettiği Mayıs ayının 3. haftasında Gemius verilerine göre sabah.com.tr 14.702.139 gerçek kullanıcı ile 1. sırada.
SAHTE VERİLERLE KENDİLERİNİ 1. İLAN ETTİLER
Uluslararası alanda herkes tarafından kabul görülen ve otorite sayılan Gemius'un verilerini görmezden gelen Sözcü.com.tr, hiçbir ciddi ve resmi kurum tarafından baz alınmayan dijital ölçüm şirketi SimilarWeb'in manipülatif ve dayanaksız verilerine dayanarak kendisini "Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerli ve milli markası" ilan etti.
GEMIUS'IN RAKAMLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ
Sahte verilerle kendini 1. ilan eden sözcü.com.tr, dünya çapında kabul gören dijital ölçüm şirketi olan Gemius rakamlarını görmezden geldi. Sözcü'nün haberine dayanak olarak gösterdiği SimilarWeb, Sözcü dışında hiçbir kurum ve kuruluş tarafından dikkate alınmamakta. Öte yandan dijital ölçüm şirketi Gemius, dijital trafik verilerinin ölçümü konusunda tüm dünyada gerçek ve sağlıklı veri akışını sağlayan tek otorite.
İŞTE SÖZCÜ'NÜN YALANLARINA KARŞI GERÇEK RAKAMLAR!
Sözcü'nün manipülatif ve sahte verilerle "birincilik ilanı" yalanı, gerçek verilerle gün yüzüne çıkıyor. Sözcü'nün dikkate almadığı Gemius verilerine göre sözcü.com.tr, iddia ettiği gibi 1. olmamakla birlikte, 2. sıraya bile yükselebilmiş değil.
İşte tüm dünyada otorite olarak kabul edilen Gemius verilerine göre Mayıs ayının 4 haftasının trafik verileri:
MAYIS AYI 1. HAFTASI:
Sözcü.com.tr'nin kendini 1. ilan ettiği Mayıs ayının 1. haftasında Gemius verilerine göre sabah.com.tr 14.073.890 gerçek kullanıcı ile 1. sırada.
MAYIS AYI 2. HAFTASI:
Sözcü.com.tr'nin kendini 1. ilan ettiği Mayıs ayının 2. haftasında Gemius verilerine göre sabah.com.tr 15.504.431 gerçek kullanıcı ile 1. sırada.
MAYIS AYI 3. HAFTASI:
Sözcü.com.tr'nin kendini 1. ilan ettiği Mayıs ayının 3. haftasında Gemius verilerine göre sabah.com.tr 14.009.991 gerçek kullanıcı ile 1. sırada.
MAYIS AYI 3. HAFTASI:
Sözcü.com.tr'nin kendini 1. ilan ettiği Mayıs ayının 3. haftasında Gemius verilerine göre sabah.com.tr 14.702.139 gerçek kullanıcı ile 1. sırada.
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