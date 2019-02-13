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Tanzim satışları marketlerdeki fiyatlara çekidüzen verdi

13.02.2019 09:33

Tanzim satışlar marketlerdeki fiyatlara çekidüzen verdi. İlk etapta üretici fiyatının 8 katına varan farkla market rafına çıkan sebze fiyatları düşürülürken; indirim bakliyattan deterjana, peynirden yumurtaya pek çok ürüne sıçradı.


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