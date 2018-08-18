Yol Durumu

Taksim'de kavga! Kafasında şişe kırdılar

18 Ağustos 2018, Cumartesi

İstanbul Beyoğlu’nda iki kadın turist grup arasında çıkan kavgaya erkekler de karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü.

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