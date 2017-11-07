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Suudi prens helikoptere binerken böyle görüntülendi

06 Kasım 2017, Pazartesi
Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopter düştü. Helikopterdeki kişiler hayatını kaybederken prensin helikopterdeki görüntüleri ortaya çıktı.
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