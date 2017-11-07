Suudi prens helikoptere binerken böyle görüntülendi

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Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopter düştü. Helikopterdeki kişiler hayatını kaybederken prensin helikopterdeki görüntüleri ortaya çıktı.
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