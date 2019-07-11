Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kilis'te konuşlu birliklerden yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti.
Suriye sınırına askeri sevkiyat11.07.2019 17:26
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