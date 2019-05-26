Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, süresiz nafaka düzenlenmesi adil bulmadığını ve yeni nafaka yasasına yönelik yapılan çalışmalarda sona gelindiğini müjdeledi. Peki süresiz nafaka kalkıyor mu? Yeni nafaka sistemi nasıl olacak? En fazla kaç yıl nafaka ödenecek? İşte ayrıntılar...
Süresiz nafakanın kaldırılmasında sona gelindi! İşte yeni nafaka yasasının detayları...26.05.2019 20:13
- Süresiz nafakanın kaldırılmasında sona gelindi! İşte yeni nafaka yasasının detayları...
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