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Sudanlı gençlerlerden kahraman askerlerimize dua!

21 Ocak 2018, Pazar
Sudan’daki Türk ve Sudanlı gençler kahraman askerlerimizin zaferi için Fetih Suresi okuyup dua etti.
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