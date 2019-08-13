Haberler Web TV Son dakika: Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

Son dakika: Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

13.08.2019 23:59

Son dakika gelişmesine göre, Zeytinburnu açıklarında henüz bilinmeyen bir neden Liberya bandıralı yakıt tankeri ile Panama bandıralı kargo gemisi çarpıştı. Kazaya Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ediyor.


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