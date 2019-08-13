Son dakika: Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı 13.08.2019 23:59

Son dakika gelişmesine göre, Zeytinburnu açıklarında henüz bilinmeyen bir neden Liberya bandıralı yakıt tankeri ile Panama bandıralı kargo gemisi çarpıştı. Kazaya Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ediyor.