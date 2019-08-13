Son dakika gelişmesine göre, Zeytinburnu açıklarında henüz bilinmeyen bir neden Liberya bandıralı yakıt tankeri ile Panama bandıralı kargo gemisi çarpıştı. Kazaya Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ediyor.
Son dakika: Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı13.08.2019 23:59
- Son dakika: Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı
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