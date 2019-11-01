Son dakika: Türk-Rus ortak devriyesi başladı! İşte devriyeden ilk görüntüler 01.11.2019 12:32

Son dakika haberi...Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı. Ortak devriye Soçi mutabakatı kapsamında belirlenen güvenli bölgede gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanlığı, ortak devriyeden ilk görüntüleri paylaştı.

Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.

RUS HEYET TÜRKİYE'YE GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı bildirildi.

10 KM'Yİ TAŞABİLECEK

Rus ve Türk generaller, mutabakatta verilen 150 saatlik sürenin dolmasına saatler kala Ankara'da teknik detayların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdi. Bölgenin yer şekilleri, bitki örtüsü gibi coğrafi özelliklerini net şekilde yansıtan, büyük ölçekli bir harita üzerinde çalışan askeri heyetler tüm detayları en ince noktasına kadar inceledi. Kasım ayının ilk günü başlayacak devriyeler, yol kontrol noktaları ve gözlem noktaları arazi şartları, stratejik bölge ve hâkim tepelerin konuşlandığı yerlerin konumuna göre 10 kilometrenin dışına taşabileceği gibi iç kısımda da gerçekleştirilebilecek. 1 Kasım'dan itibaren her gün mutlaka devriye gerçekleştirilecek. Devriyelerde en az bir tim (9-11 asker) görev yapacak. Rusya ile mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespiti ve imhası noktasında ortak çalışma ifa edilecek.



SİHA'LAR GÖREVDE

Soçi Mutabakatı'nda belirlenen 10 kilometrelik alandan 30 kilometreye kadar ki 20 kilometrelik alan da Türk istihbaratının kontrolünde olacak. Bölgede, terörün kökünü kazımak amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Mehmetçiğin gücüne güç katan yerli üretim İHA ve SİHA'lar görev alacak. Güvenli bölge içerisinde tek bir teröristin varlığı dahi tespit edilirse anında etkisiz hale getirilecek. Suriyeli sığınmacıların bölgeye güvenli ve gönüllü şekilde geri dönmesi için, Rusya ile Türkiye işbirliği yapacak.



Bölgede çatışmadan etkilenen insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerinin tedariki için de Türk Kızılayı başta olmak üzere ilgili kuruluşların çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün AK Parti Grup toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplarken yaptığı açıklamada, "Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerimiz tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı." ifadelerine yer verildi.



4 ADIMDA YOL HARİTASI

1- ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlarda öngörülen sürenin dolmasının ardından birçok kurumdan yetkili istişarelerde bulunacak.

2-İHA ve SİHA'ların sağladığı ve Türk istihbaratı tarafından edinilen bilgiler masaya yatırılacak.



3- Sonuçlar, ABD'li ve Rus muhataplar ile paylaşılacak.

4-Gerekli görülmesi halinde operasyon seçeneği gündeme taşınacak.