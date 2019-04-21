Haberler Web TV Son dakika: Sri Lanka şokta! Eş zamanlı saldırıda onlarca ölü yüzlerce yaralı var

Son dakika: Sri Lanka şokta! Eş zamanlı saldırıda onlarca ölü yüzlerce yaralı var

21.04.2019 08:52

Başkent Kolombo'daki oteller ve kiliselerde gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre 42 kişi öldü 280 kişi yaralandı.


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