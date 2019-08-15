Haberler Web TV Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Güvenli Bölge açıklaması

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Güvenli Bölge açıklaması

15.08.2019 09:56

Son dakika haberi... MSB: ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığındaki heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya intikal edecek.


Son dakika haberi... ABD ile Türkiye arasında Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ediyor. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi:

ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecektir.



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