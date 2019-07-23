Son dakika... Kandil’deki terör baronu öldürüldü 23.07.2019 22:39

Pençe Harekatı’nda komandolar sınırın öte yanında terör örgütü hedeflerini bir bir bulup imha ediyor. Kara harekatı ile eş zamanlı olarak yürütülen hava operasyonlarında ise başarılı sonuçlar alınıyor. 27 Haziran’da Kandil Dağı'na düzenlenen hava harekatında turuncu listede aranan bir sözde terörist yöneticinin öldürüldüğü belirlendi. Öte yandan da güvenlik birimleri sınırlarımızın içinde de teröristlere göz açtırmıyor.