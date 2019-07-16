Son dakika haberi: Nijerya'da Türk gemisine 'korsan' saldırısı: 10 denizci rehin alındı (Video) 16.07.2019 14:20

Son dakika haberine göre Türk gemisi Nijerya'da korsanların saldırısına uğradı. 10 Türk denizci rehin alındı. Alınan ilk bilgilere göre yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor.