Haberler Web TV Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığından Moody's’e tepki

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığından Moody's’e tepki

15.06.2019 00:56

Hazine ve Maliye Bakanlığı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'e tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından verilen not indirim kararı, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Moody's'in not indirim kararına ilişkin, "Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır. Bu oran, Moody's'in bizden daha yukarıda notlandırdığı bazı ülkelerde dahi bizim çok üzerimizdedir." ifadesini kullanıldı.


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