Terör bağlantıları tespit edilen Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Gelişmeleri ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı canlı yayında değerlendirdi.
Son dakika... Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı19.08.2019 07:40
- Son dakika... Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
- İçişleri Bakanlığından 3 büyükşehire görevlendirme
- Son dakika: Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi
- Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan skandal hapis talebine sert tepki
- İstanbul selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'na tepkiler büyüyor
- Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek! Demirhan'ın özellikleri neler?
- Özel harekat, jandarma, çevik kuvvet geldi! Tokat'ta ortalık karıştı
- Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor
- İstanbul selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu sipariş yorumlarla aklamaya çalıştılar!
- İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Orhanlı Köyü boşaltıldı
- Meteoroloji'den Ekrem İmamoğlu'na videolu cevap! AHaber 16 Ağustos'ta uyarmıştı
- Bakan Bekir Pakdemirli'den İmamoğlu'na sert yanıt: Yöneticiler işlerinin başında olmalı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.