Son dakika... Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı 19.08.2019 07:40

Terör bağlantıları tespit edilen Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Gelişmeleri ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı canlı yayında değerlendirdi.