Haberler Web TV Son dakika... Bolu’da TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Bolu’da TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda yaralı var

18.08.2019 00:52

Son dakika haberine göre, Bolu’da TEM Otoyolu’nda Ankara istikametine giden yolcu otobüsü önündeki TIR'a çarptı. Kazada çok sayıda yaralı ve otobüste sıkışanlar olduğu öğrenildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları