Son dakika haberine göre, Bolu’da TEM Otoyolu’nda Ankara istikametine giden yolcu otobüsü önündeki TIR'a çarptı. Kazada çok sayıda yaralı ve otobüste sıkışanlar olduğu öğrenildi.
Son dakika... Bolu’da TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda yaralı var18.08.2019 00:52
- Son dakika... Bolu’da TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda yaralı var
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