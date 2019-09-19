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Son dakika: Bilecik'te tren kazası! Ölüler var | Video

19.09.2019 09:23

Son dakika haberine göre Bilecik'in Bozöyük ilçesinde kılavuz tren tünel içerisinde kaza yaptı. Kazada iki makinist de olay yerinde hayatını kaybetti. Bozüyük'teki tren kazası nedeniyle Ankara yönüne demir yolu ulaşımı durduruldu.


Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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