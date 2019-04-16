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Son dakika: Bakan Albayrak'tan kıdem tazminatı açıklaması

16.04.2019 13:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formülün üretileceğini söyledi.


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