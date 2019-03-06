Son anket yayınlandı! Yerel seçim anketlerinde son durum | İşte son anket sonuçları 06.03.2019 15:49

31 Mart 2019'daki seçimlere bir aydan az bir zaman kala, araştırma şirketleri de anketlerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma'nın anket sonuçlları yayınlandı. Peki, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Antalya için yayınlanan anket sonuçlarına göre bu illerde hangi isimler seçimi kazanıyor? İşte 31 Mart yerel seçimleri öncesi açıklanan son anket sonuçları...