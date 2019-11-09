Siyanürlü ölümler Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor! Siyanüre ulaşmak kolay mı? 09.11.2019 12:52

Siyanürlü ölümler Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısında "Dikkat siyanür var" yazılı not olan bir evde, yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeş hayatlarına son verdi. Bugün ise Antalya'da hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin ölümünde siyanür şüphesi üzerinde duruluyor. Peki, Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı? Siyanür kokusu nasıl anlaşılır? Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr. Hamit Hancı, siyanür ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısında "Dikkat siyanür var" yazılı not olan bir evde, yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeş hayatlarına son verdi. Bugün ise Antalya'da hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin ölümünde siyanür şüphesi üzerinde duruluyor. Türkiye, yeniden "siyanür ölümleri" olaylarıyla sarsılıyor. Ancak Fatih'teki ve Antalya Konyaaltı'ndaki siyanür ölümleri ilk değil. Türkiye, aylar önce İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesiyle sarsılmış, olayın detayları kan dondurmuştu. Son zamanlarda üst üste gelen siyanür ölümleri akıllara "Siyanür nedir?", "Nerelerde kullanılır?", "Siyanür'e ulaşmak bu kadar kolay mı?" sorularını getirdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek hayatlarına son verdikleri öğrenilmişti. Bugün ise Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın en üst katında oturan 4 kişilik aile ölü bulundu. Ailenin ölümünde siyanür şüphesi gündeme geldi.

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr. Hamit Hancı, A Haber canlı yayınına bağlandı. Hancı siyanürle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hancı,siyanürün "Satışı Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği'ne" tabi olmadığını ve siyanürün internet üzerinden rahatlıkla temin edilebildiğini söyledi. Hancı, sözlerinin devamında siyanürünün kontrolünün şart olduğunu belirtti.

Siyanürün uçucu bir madde olduğunu söyleyen Hancı, siyanürünün kokusunun komşulara yayılabileceğini ve onları da zehirleyebileceğini canlı yayında açıkladı.

Hancı, siyanürün acıbadem kokusuna benzediğini ve diğer taraftan ise şeftali ve kayısı çekirdeğinin içindeki kokuya da benzediğini belirtti.

Prof.Dr.Hamit Hancı, bu kokunun duyulduğu zaman temkinli olunması gerektğini ve ilgili birimlere bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Önlem olarak ise Hancı, açık havaya çıkılması gerektiğini aynı zamanda kapı ve pencelerinin açılması gerektiğini ifade etti.

SİYANÜR NEDİR? HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Siyanür genel olarak bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen ad olarak biliniyor. Aslında yediğimiz yiyeceklerde de vücudumuza zarar vermeyecek miktarda siyanür bulunuyor. Ancak siyanür miktarı arttığı takdirde bu kimyasal direkt olarak zehre dönüşüyor. Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir.

SİYANÜR HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Endüstride ise genellikle taşıma ve saklama güvenliği sebebiyle tuzları sodyum siyanür ve trityum siyanür demir çelik endüstrisi ve maden sanayi gibi çok çeşitli sanayi kollarında kullanılmakla beraber gaz formu hiydrosiyanik asit de 'HCN' akrilik fiber, plastik üretimi ve sentetik kauçuk uygulamalarında sıklık ile kullanılmaktadır.

SİYANÜR ZEHİRLENMESİ VE SONUÇLARI

Günümüzde en çok sigara dumanı ve yangınların dumanının solunması ile maruz kalınmaktadır. Siyanür kanda bulunan methemoglobin'e irreversible bir şekilde bağlanarak etkinlik gösterir.

Bu özelliği kanın dokulara oksijen perfüzyonunu sağlayamaması sonucu hipoksiye ve sonuçta hipoksik şok ve ölüme neden olur. Oksijen mevcuttur fakat kanda taşınamaz.

İSTEYEN HERKES SİYANÜR ALABİLİYOR MU?

Üst üste gelen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran siyanürlü ölümler akıllara "Her isteyen siyanür alabilir mi?", "Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?" sorularını getirdi.

İnternette 'Siyanür satın al' yazıldığında binlerce sonuç çıkıyor. Bunların bir kısmı tıp ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin kendi sitelerindeki tanıtımlardan oluşuyor.

Ancak ünlü alışveriş sitelerinin sitelerinde de "Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar", "Siyanür içeren atıklar" gibi başlıklarla ilanlar yer alıyor. Kurumsal olmayan yerli ve Uzakdoğu merkezli sitelerde de perakende siyanür satışları yapılabiliyor.

'KURALA UYULMUYOR Kİ SATILMIŞ'

Uzmanlar, Türkiye'de siyanürün yasaklı olmadığını belirterek şunları söyledi "Yasal şirketler belgesini ibraz etmeyenlere ürün göndermez" diyor. Ancak son zamanlarda yaşanan ölümlerden anlaşılıyor ki ülkemizde herkes bu kurala uymuyor ve siyanüre ulaşım yeteri kadar denetlenmiyor.

YASA NE DİYOR?

Siyanüre ulaşmak, "Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik" ile 16.06.2004 tarih ve 25494 sayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 7. maddesi, üretime/ithalata konu yönetmelik eki kimyasal maddelerin yurt içinde gerekli denetimlerinin yapılabilmesi adına dağıtım kanallarının her birinin ve son kullanıcısının tespit edilmesini ve suistimalinin önlenmesi amaçlıyor.