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Sis altındaki İstanbul'dan kartpostallık görüntüler!

30.10.2019 09:49

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, binaların ve ormanlık alanların üzeri adeta beyaz bulutlarla kaplandı. Sisin oluşturduğu hayranlık verici manzaralar havadan görüntülendi.


İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Sis tabakasının çökmesiyle İstanbul'da hayranlık uyandıran bir manzara ortaya çıktı. Şehirde oluşan kartpostallık manzara drone ile havadan görüntülendi.
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